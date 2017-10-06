الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 6-10-2017 البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

أحراج:

(جبل لبنان) : المرادية.

أعشاب:

(جبل لبنان) : الباروك – بشامون – الدامور – شحيم – الدلهمية – دوحة عرمون – عرمون – الشميس – الوردانية – مجدلبعنا – طريق المتن السريع – الربوة – قرطبا – نهر ابراهيم – جبيل – إده – عنايا.

(الجنوب) : قدموس – بنويتي – عدلون – حارة صيدا – كفررمان – لبعا.

(الشمال) : زغرتا – تل عباس – محمرش – أيطو – كفرحزير – منجز – بجدرفل – الأرز.

(البقاع) : سحمر – عنجر.

منازل : داخل مخيم في جل البحر(صور).

سيارات : الأرز.

مؤسسات : داخل ثانوية في ريفون.

نفايات: أعشاب في دده.

حوادث سير : زحلة ونقل جريح الى المستشفى – عنجر ونقل جريحين الى المستشفى – غادير ونقل جريح الى المستشفى – جادة بشارة الخوري ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد بشري – الأرز وسحب سيارة مهددة بالإنزلاق وإنقاذ الركاب من داخلها.

– نقل وإسعاف : (3) حالات طارئة.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.