الدفاع الأمريكية: ضربة ايران الصاروخية على شرق الفرات تصرف غير مسؤول

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية استهداف إيران بالصواريخ البالستية، مواقع شرقي نهر الفرات في سوريا بأنه “تهديد للطيران المدني والعسكري”، و تصرف “غير مسؤول”.

ةاك المتحدث باسم الوزارة، سين روبرتسون، أن إيران نفذت هجوما صاروخيا ضد أهداف شرقي سوريا دون التنسيق مع التحالف الدولي

وأشار إلى أنهم يقيمون الهجوم رغم أنه لم يلحق أضراراً بقوات التحالف

في المقابل وفيما خدد الخرس الثوري بشن المزيد من الهجمات

دفعت المعلومات التي تداولها ناشطون بشأن فضيحة صاروخية جديدة لإيران، وسائل إعلام تابعة للنظام في طهران للتحرك، في محاولة لتغطية فشل جديد في عمل المنظومة الصاروخية.

وبعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ على مسلحين في سوريا ردا على هجوم الأحواز، نشر مغردون صورا قالوا إنها تظهر الآثار الناجمة عن سقوط صاروخ في الأراضي الإيرانية.

ونشر ناشطون على موقع تويتر صورا من “موقع تحطم الصاروخ الباليستي في ضواحي كرمانشاه بعد لحظات من تحطمه”،

وانتقدت حسابات ايرانية على مواقع التواصل الصواريخ الايرانية واصفين اياها بعدم الفعالية واسقوط قبل الوصول الى اهدافها بالرغم من انفاق المليارات على تطوريرها

وكالة أنباء فارس، وفي محاولة لتغطية فشل الحرس الثوري الإيراني، نشرت فيديو توضيحي يزعم أن الجسم الذي سقط في إيران ليس إلا مستوعب الوقود المتصل بالصاروخ.

وتعرضت المنظومة الصاروخية الإيرانية والآلة الدعائية المرتبطة بها لفضائح عدة، كان آخرها في اب الماضي، حين سخرت الولايات المتحدة من فيديو نشره الإعلام الإيراني، يرصد ما قالت طهران إنه تجربة للجيل الجديد من صاروخ “فاتح مبين” البالستي قصير المدى.