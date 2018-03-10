الدبابات تغيب عن عرض عسكري طلب ترامب تنظيمه

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن العرض العسكري الذي طلب الرئيس دونالد ترامب تنظيمه في يوم المحاربين القدامى، لن تشارك به الدبابات، وذلك لتقليل خسائر الطرق.

وقالت الوزارة، في مذكرة، “استخدموا مركبات ذات عجلات فقط لا دبابات، يجب الاهتمام بتقليل الأضرار في البنية التحتية المحلية”.

ومن المقرر، بحسب الدفاع الاميركية، أن مسار العرض سيكون من البيت الأبيض حتى مقر الكونجرس “ويشهد في نهايته عرضا جويا مكثفا”.

وكان ترامب طلب من البنتاجون، الشهر الماضي، دراسة تنظيم عرض احتفاء بالقوات الأمريكية بعدما عبر الرئيس الجمهوري عن إعجابه بعرض عسكري حضره في باريس العام الماضي في العيد الوطني الفرنسي “يوم الباستيل”.

وبحسب البيت الابيض، إن العرض سيكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 30 مليون دولار.