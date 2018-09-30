الدايلي مايل تحدد موعد اقالة مورينيو

لفتت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد ​جوزيه مورينيو​ اقترب من الرحيل عن الفريق الانكليزي، خاصة بعد النتائج المخيبة التي يحققها الفريق مع بداية الموسم الجديد، وكان اخرها سقوطه امام ويست هام يونايتد بنتيجة 3 – 1، ليحتل بذلك ​الشياطين الحمر​ المركز التاسع في ترتيب ​الدوري الانكليزي الممتاز​. حيث كشفت الصحيفة ان موعد اقالة المدرب البرتغالي ستكون خلال الاسبوع الحالي، في وقت يبدو ان المدرب الفرنسي زين الدين ​زيدان​ سيكون الاقرب لتدريب ​اليونايتد​ .