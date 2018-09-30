الدايلي مايل تحدد موعد اقالة مورينيو

لفتت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو اقترب من الرحيل عن الفريق الانكليزي، خاصة بعد النتائج المخيبة التي يحققها الفريق مع بداية الموسم الجديد، وكان اخرها سقوطه امام ويست هام يونايتد بنتيجة 3 – 1، ليحتل بذلك الشياطين الحمر المركز التاسع في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز. حيث كشفت الصحيفة ان موعد اقالة المدرب البرتغالي ستكون خلال الاسبوع الحالي، في وقت يبدو ان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيكون الاقرب لتدريب اليونايتد .
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