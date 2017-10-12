الخوري: بإقرار قانون حماية المواقع والأبنية التراثية أنجزنا مهمة انتظرها اللبنانيون طويلا

علق وزير الثقاقة الدكتور غطاس الخوري على إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم، قانون حماية المواقع والابنية التراثية الذي اعدته الوزارة، بالقول: “إن قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان هو قانون عملت عليه كما عمل عليه وزراء سابقون. وهو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان. وأهمية هذا القانون أنه لحظ طرقا لتعويض أصحاب الأبنية التراثية والأثرية وليستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها”.

أضاف: “أعتبر أننا اليوم بهذا القانون الذي سيحال على مجلس النواب، أنجزنا مهمة كان ينتظرها اللبنانيون منذ فترة طويلة. وأنا سأتمنى على رئيس مجلس النواب أن يساعدنا في إقراره بالسرعة المطلوبة. كما أريد أن أبشر كل المهتمين بالتراث في لبنان أنه لن تزال بعد اليوم أبنية تراثية لاستبدالها بناطحات سحاب، لا بل سوف تتم المحافظة على هذه الأبنية بالطريقة المناسبة”.

فرعون

يذكر ان وزير الثقافة وقبل انضمامه الى جلسة اليوم في السراي، استقبل في مكتبه وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، في حضور وفد لجنة مالكي الابنية القديمة في لبنان، وكان عرض لوجهة نظر اللجنة في القانون المقترح لحماية الابنية التراثية.