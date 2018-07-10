الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يسير نحو التهدئة

تردي العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية دفع بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الدخول على الخط لاحتواء الخلاف …

والى بعبدا حضر البطريرك الراعي حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وتم البحث في موضوع تشكيل الحكومة وتداعيات التأليف مؤكدا الا لقاء قريبا بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

باسيل وخلال مؤتمر صحافي عقده عقب زيارة تكتل لبنان القوي للمجلس الإفتصادي الإجتماعي اكد حرصه على المصالحة المسيحية داعيا الى وقف السجالات السياسية على مواقع التواصل الإجتماعي.

بالاقتصاد وبالوضع في البلد وبالمصالحة اكان اسمها مسيحية او وطنية، وعممنا على جميع مسؤولينا السياسيين وعلى نوابنا عدم الرد على اي اهانة او على ما نتعرض له على المستوى الشخصي والعام، ونكرر على وسائل التواصل الإجتماعي وحتى على الناشطين في التيار الوطني الحرعدم الذهاب الى اماكن لا تليق بنا، يجب ان نعرف ان تختلف سياسيا من دون ان نضع البلد بتشنج.

كلام باسيل قوبل بتعميم صدر عن حزب القوات اللبنانية وجهت فيه جميع وزرائها ونوابها الحاليين والسابقين والمسؤولين على المستويات كافة بعدم الرد على اي تهجم تتعرض له القوات.