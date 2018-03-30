الخطيب: صناديق الاقتراع في الجنوب الثالثة ستتلون بالازرق الزاهي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الجمعة في بيت الوسط، النائب السابق منيف الخطيب والمرشح عن المقعد السني في دائرة لبنان الجنوبي الثالثة عماد الخطيب.

وبعد اللقاء قال النائب السابق منيف الخطيب: “بحثنا مع الرئيس الحريري في الشأن الانتخابي، وقد شكرناه على تبني ترشيح السيد عماد الخطيب عن المقعد السني في منطقة مرجعيون-حاصبيا، كما وجهنا دعوة لدولته لزيارة هذه المنطقة المحبة والوفية، والتي ستجسد وفاءها في السادس من أيار في صناديق الاقتراع التي ستتلون بالأزرق الزاهي”.

وأضاف: كذلك أثرنا مع الرئيس الحريري مطالب المنطقة، ولا سيما موضوع الأراضي المحتلة. وقد وعد دولته أن يولي هذا الموضوع عناية خاصة لأن هذه الأراضي هي مصدر الرزق لأبناء هذه المنطقة”.