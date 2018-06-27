الخطة الامنية تعيد الهدوء الى بعلبك

منذ بدء الخطة الامنية يتكرر هذا المشهد في شوارع محافظة بعلبك – الهرمل..

عناصر للجيش وأخرى للقوى الامنية موزعة في زوايا مختلفة، والسبب اشعار المواطنين بأن شيئا ما تغير..

بعض من هؤلاء المواطنين قرروا للمرة الاولى أن يتحدثوا لتلفزيون المستقبل عن حوادث جرت معهم.

في أوقات الهدوء ومنذ سنوات عديدة، يختار هذان المواطنان المكان نفسه للعب الطاولة.

بكفي.. كلمة رددها أكثر من بعلبكي.

وكما في الاحياء كذلك في الأسواق، أمل بأن تنعكس الخطة الامنية ايجابا على الحركة الاقتصادية التي ركدت بعد العيد.

في محيط الأماكن الاثرية، تحضيرات لموسم الاصطياف.. هذا الحي كغيره مصنف تراثي.. يتحدث عنه بشغف الصحافي ابن بعلبك فؤاد غانم والذي تابع التحضيرات للاجراءات الامنية منذ بدء الحديث عنها.

مدينة الشمس تحتاج الى ان تشرق فيها شمس الأمان الدائم.