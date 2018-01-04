الخارجية المصرية: نقوم بتقييم موقف السودان لاتخاذ الإجراء المناسب

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الخميس، أنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم رسميا بقرار استدعاء سفير السودان لدى القاهرة إلى الخرطوم للتشاور.

وأكد أن مصر الآن تقيّم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب.

وكان السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، صرح لوكالة السودان للأنباء بأن وزارة الخارجية قررت استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور دون إبداء الاسباب.