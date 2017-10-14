الخارجية: التزمنا في انتخابات الأونيسكو مضمون البيان الوزاري

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بشأن انتخابات الاونيسكو، أنه “تصدر في الاعلام معلومات وتحاليل مغلوطة حول موقف لبنان ووجهة تصويته اثناء الانتخابات التي حصلت في الاونيسكو طوال الأسبوع الفائت”.

وأكدت أن “آلية الاقتراع سرية، ما يعني أن ما يشاع في الاعلام مجرد تكهنات، وأن الوزارة التزمت كما دائما بما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية، واستندت الى الثوابت والمبادىء التي هي أساس لعلاقات لبنان الدولية، كما أن الاقتراع في مراحله العديدة قد تم بعد التشاور بين كل من وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية”.