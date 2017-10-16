الخارجية الاميركية: الانتخابات في فنزويلا لم تكن نزيهة

نددت الولايات المتحدة الأميركية الاثنين، بالانتخابات الاقليمية التي جرت الاحد في فنزويلا، ووصفتها بانها “لم تكن حرّة ولا نزيهة”.

واضافت وزارة الخارجية في بيان: “طالما يواصل نظام مادورو التصرف كديكتاتورية استبدادية، سنستمر في العمل مع المجتمع الدولي ونستخدم كل ثقل القوة الاقتصادية والدبلوماسية الاميركية، لدعم الفنزويليين في جهودهم لاستعادة ديموقراطيتهم”.