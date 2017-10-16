الرئيسية
الأخبار
أخر الأخبار
تقرير فيديو
فن ومنوعات
Soura w Shamsieh
رياضة
الأخبار
الخارجية الاميركية: الانتخابات في فنزويلا لم تكن نزيهة
1 دقيقة قبل
سلسلة حرائق في مشحة وبقرزلا تقضي على أكثر من 7000 شجرة
9 دقائق قبل
اجتماع وزاري مصغر لبحث الأوضاع في سيناء
28 دقيقة قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
برامج
Ramadan
Replay
Future Moments
Daily news
أزمة الرخام والغرانيت تعود الى الواجهة من جديد
3 شهور قبل
أحمد الحريري: يصرخون ضد “تيار المستقبل” لأنه على حق
3 شهور قبل
113 حافلة من مسلحي النصرة وعائلاتهم تجاوزت وادي حميد
3 شهور قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
اتصل بنا
Watch us Live
قائمة
الرئيسية
الأخبار
أخر الأخبار
تقرير فيديو
فن ومنوعات
Soura w Shamsieh
رياضة
الأخبار
برامج
Ramadan
Replay
Future Moments
Daily news
اتصل بنا
Watch us Live
أخر الأخبار
الخارجية الاميركية: الانتخابات في فنزويلا لم تكن نزيهة
سلسلة حرائق في مشحة وبقرزلا تقضي على أكثر من 7000 شجرة
اجتماع وزاري مصغر لبحث الأوضاع في سيناء
المدعي العام الإسباني يطلب احتجاز رئيس شرطة كاتالونيا
ترامب ينفي الاتهامات التي وجهت اليه بالتحرش
شويغو: العملية في سوريا تقترب من نهايتها
نحلة تحتضن جثامين عائلة شقير الستة في مأتم مهيب
القرنة السوداء اصبحت بيضاء للمرة الاولى.. وحوت مهاجر في شكا
الثلاثاء.. إقرار موازنة الدولة للمرة الاولى منذ العام 2005
مع اقتراب الإنتخابات.. حرب ميقاتي ضد الحريري مزايدات
الرئيسية
أخر الأخبار
الخارجية الاميركية: الانتخابات في فنزويلا لم تكن نزيهة
الخارجية الاميركية: الانتخابات في فنزويلا لم تكن نزيهة
فى:
16 أكتوبر 2017, 22:07
فى:
أخر الأخبار
طباعة
البريد الالكترونى
نددت الولايات المتحدة الأميركية الاثنين، بالانتخابات الاقليمية التي جرت الاحد في فنزويلا، ووصفتها بانها “لم تكن حرّة ولا نزيهة”.
واضافت وزارة الخارجية في بيان: “طالما يواصل نظام مادورو التصرف كديكتاتورية استبدادية، سنستمر في العمل مع المجتمع الدولي ونستخدم كل ثقل القوة الاقتصادية والدبلوماسية الاميركية، لدعم الفنزويليين في جهودهم لاستعادة ديموقراطيتهم”.
مشاركة على whatsapp
مشاركة
0
تغريدة
0
مشاركة
0
السابق
سلسلة حرائق في مشحة وبقرزلا تقضي على أكثر من 7000 شجرة
مقالات ذات صلة
سلسلة حرائق في مشحة وبقرزلا تقضي على أكثر من 7000 شجرة
16 أكتوبر 2017, 21:58
اجتماع وزاري مصغر لبحث الأوضاع في سيناء
16 أكتوبر 2017, 21:39
المدعي العام الإسباني يطلب احتجاز رئيس شرطة كاتالونيا
16 أكتوبر 2017, 21:37
ترامب ينفي الاتهامات التي وجهت اليه بالتحرش
16 أكتوبر 2017, 21:33
Powered By Future Television s.a.l