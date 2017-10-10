الخارجية الاردنية: كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الاردن تجاوزت عشرة مليارات دولار

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية اليوم ان “كلفة استضافة مئات الالاف من اللاجئين السوريين فوق اراضي المملكة تجاوزت عشرة مليارات دولار”.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية :”ان تكلفة استضافة اللاجئين السوريين والازمة السورية المباشرة على المملكة منذ بداية الازمة ولغاية العام الحالي 2017 بلغت حوالى عشرة مليارات و301 مليون دولار”.

واوضحت ان “هذه المبالغ تشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسار النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الامنية”.

وبحسب البيان “تبلغ الكلفة التقديرية المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين والازمة السورية المقدرة للعام 2017 حوالى 1,7 مليار دولار”.

وتؤوي المملكة زهاء 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار 2011 ومسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف اليهم بحسب الحكومة، زهاء 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.