الخارجية الأميركية: مكافأة بالملايين لمن يساعد بتوقيف مسؤولَين في “حزب الله”

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في توقيف المسؤولين البارزين في “حزب الله” طلال حمية وفؤاد شكر.

وبحسب بيان الخارجية، ستواجه الولايات المتحدة مع شركائها “حزب الله” في جميع أنحاء العالم وستحضر قادة الحزب وعناصره للامتثال للعدالة.

وشدّدت الخارجية على أن “حزب الله” لا يزال أحد أخطر الجماعات الإرهابية في العالم.