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الخارجية الأمريكية: مطلعون على الاتهامات الموجهة لنتنياهو ونعتبرها شأنا إسرائيليا
الخارجية الأمريكية: مطلعون على الاتهامات الموجهة لنتنياهو ونعتبرها شأنا إسرائيليا
فى:
13 فبراير 2018, 22:18
فى:
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