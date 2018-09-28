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الخارجية الأمريكية تؤكد قرار إغلاق القنصلية في مدينة البصرة العراقية
الخارجية الأمريكية تؤكد قرار إغلاق القنصلية في مدينة البصرة العراقية
فى:
28 سبتمبر 2018, 23:36
فى:
الأخبار
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الخارجية الأمريكية تؤكد قرار إغلاق القنصلية في مدينة البصرة العراقي
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