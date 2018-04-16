الحيوانات المحبوبة أكثر عرضة لخطر الإنقراض

أكدت دراسة جديدة أن أكثر الحيوانات المحبوبة هي عرضة لخطر الإنقراض، وتشمل هذه الحيوانات الأسود والفيلة والنمور والحيوانات الأخرى التي تظهر في كثير من الأحيان في الإعلانات أو تستخدم صورتها كعلامة تجارية لمنتج ما.

وأوضح الباحثون أن انتشار هذه الحيوانات في وسائل الإعلام تجعل الناس يعتقدون أنهم في مأمن في الغابات.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور فرانك كورشامب إنّ فكرة وصف الحيوانات بأنها “كاريزمية” انتشرت مؤخراً في دراسة علم الأحياء.

وأضاف أنّه عكف مع فريقه على تحديد أي نوع يصنف تحت مسمى “الكاريزمي” وذلك عبر استطلاع على متاح على الانترنت بأربع لغات وأسئلة مخصصة لطلاب المدارس الابتدائية باللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

وطلب منهم تسمية الحيوانات التي تعتبر الأكثر جاذبية أو التي تتمتع بـ “الكاريزما”.

ودرس الباحثون كيفية توظيف صور الحيوانات على المواقع الالكترونية لحدائق الحيوانات وعلى أغلفة أفلام “ديزني”.

وأفضل 10 حيوانات “كاريزمية” هي:

1- النمر

2- الأسد

3- الفيل

4-الزرافة

5- الفهد

6- الباندا

7- الفهد الصياد

8 – الدب القطبي

9-الذئب

10 – الغوريلا

وقال الدكتور كورشامب إن “هناك تأثيراً في اللا وعي عند الإنسان مفاده أن الزرافات والأسود غير مدرجة في قائمة الحيوانات المهددة لأن الناس يرونهم كل يوم في حياتهم اليومية”.

وأضاف أنه بالرغم من الاستخدام الإعلامي الكبير لصور هذه الحيوانات فإن تسعة من أصل عشرة من هذه الحيوانات في اللائحة معرضة للخطر بشكل كبير بحسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.