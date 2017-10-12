الحوثي يقتل 74 مدنياً بينهم 17 طفلاً في تعز خلال شهر

كشف ائتلاف إغاثي (غير حكومي) بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن، عن مقتل 74 شخصا، وإصابة 143 آخرين، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على المحافظة.

وأفاد ائتلاف الإغاثة الانسانية، الذي يضم أكثر من 100 منظمة وجمعية ومبادرة إنسانية وإغاثية في تعز، أن “من بين القتلى 17 طفلاً، و3 نساء، ومن ضمن الجرحى 11 طفلًا، بالإضافة إلى 3 نساء.

وأشار إلى أن الحرب الدائرة في تعز خلفت خلال الشهر الماضي 264 يتيما.

ورصد تقرير الائتلاف، تهجير 15 أسرة قسريا في منطقة خور الضباب جنوب غربي تعز في ذات الفترة، حيث أجبرتهم ميليشيات الحوثي على ترك منازلهم بالقوة.

وأوضح أن “13 منزلًا ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة، تعرضت للضرر الجزئي والكلي والإتلاف جراء الحرب”.

وحذر الائتلاف من أن الوضع الصحي شهد “تدهورًا ملحوظًا جراء استمرار تدفق مئات المصابين بوباء الكوليرا على مستشفيات المحافظة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة والاشتباه خلال شهر سبتمبر/أيلول 14 ألفاً و240 حالة، كما بلغ إجمالي حالات الوفيات 14 حالة”.

ودعا كافة المنظمات الإنسانية والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز من انعدام شبه كلي لتدفق المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

وتحاصر ميليشيات الحوثي مدينة تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة الحكومة الشرعية، وفي 18 أغسطس/آب من العام الماضي، تمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية بالسيطرة على طريق الضباب.