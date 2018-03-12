الحوثيون يستهدفون فريقا طبيا من الهلال الأحمر اليمني

اختطف الحوثيون، الأحد، نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك بعد ساعات على استهدافها بقذيفة مدفعية فريق طبي من الهلال الأحمر اليمني.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين اختطفوا خالد عبدالله السوادي نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة البيضاء، من وسط مديرية السوادية، واقتادوه إلى مكان مجهول، دون إبداء أي سبب.

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف الحوثيين، سيارة تابعة لفريق الهلال الأحمر اليمني، أثناء نزوله بناء على طلبها، لانتشال جثث قتلاها في مديرية ناطع، بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن إصابة 3 من أعضاء الفريق.

وأفاد مصدر ميداني، أن الحوثيون أطلقوا، السبت، قذيفة مدفعية B10 على فريق الهلال الأحمر وهم على متن سيارة هايلكس دفع رباعي رافعين العلم الأبيض، مما أدى إلى إعطابها، وإصابة 3 من أعضاء الفريق”.

ويعيش الحوثيون حالة من الهلع والذعر مع تقدم الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في محافظة البيضاء، وتحرير مديريتي ناطع ونعمان شرقا ودخوله مديرية الملاجم، واستمرار المقاومة الشرسة ضد الحوثيين من مقاومة البيضاء الشعبية في عدة جبهات منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.