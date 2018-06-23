الحكومة على الطريق السريع

خطوة إضافية وجدّية خطاها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أمس، باتجاه إخراج الحكومة العتيدة إلى النور، والتي يمكن أن تكون خلال الساعات الـ 48 المقبلة، بعد أن رفع درجة تشغيل محركات إتصالاته مع القوى السياسية المعنية إلى أقصى سرعتها أو “التيربو” كما أكد من قصر بعبدا أمس، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووضعه في أجواء الاتصالات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة العتيدة، إضافة الى عرضه لمواقف وآراء الأطراف السياسية التي يتشاور معها. وتم الاتفاق على الاستمرار في الوتيرة السريعة من أجل أن تبصر الحكومة النور في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت مصادر متابعة لصحيفة “المستقبل”، أن “الرئيسين عون والحريري وضعا “باريم” لحصص الكتل السياسية، وسيتولى الرئيس المكلّف عرضها على هذه الكتل للتوصل إلى النتيجة المرجوة ومن ثم يتم توزيع الحقائب ثم وضع أسماء الوزراء، في حين أن حصص الكتل السياسية الصغيرة سيتم البت فيها بعد الوصول إلى النتيجة المرجوة بالنسبة الى توزيع حصص الكتل السياسية الكبيرة”.

أضافت المصادر: “القصة معروفة والمشكلة هي مشكلة أحجام، وحصة رئيس الجمهورية ستكون مختلفة عن حصة تكتل “لبنان القوي”، لكن ما يمكن قوله إن الجو إيجابي والساعات الـ 48 المقبلة ستكون دقيقة وإبصار الحكومة النور بات قريباً ويمكن أن تكون يوم الأحد المقبل”.

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: “كان اللقاء إيجابياً جداً، وبحثت مع فخامة الرئيس في مسألة تشكيل الحكومة والأحجام التمثيلية لمختلف الأطراف فيها، وآمل أن يتم التوافق قريباً على هذا الأمر، خصوصاً وأن فخامة الرئيس أبدى كل إيجابية في هذا الموضوع. سأواصل المشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين حول المسألة، وأعتقد أنه إذا إستمرينا في العمل وفق هذا المسار، فيمكننا الإنتهاء بسرعة كبيرة”.

وعما إذا تم الحديث عن الأحجام والحقائب، أجاب: “نحن نعمل على شكل الحكومة والحصص، وقد أصبحنا قريبين جداً وفق المعادلة الأخيرة التي وصلنا اليها، ولم يتبق سوى إجراء بعض المشاورات، ولن أسترسل في التوضيح كي لا تتم عرقلة التقدم الحاصل”.

وعما تمت مناقشته خلال اللقاء، أجاب: “ناقشنا الحجم الذي يطالب به كل فريق سياسي، والأمر يتطلب مشاورات سأكملها فوراً، وأنا على موقفي من التفاؤل”.

وعما إذا كان هناك أي فيتو على إعطاء “القوات اللبنانية” حقيبة سيادية، أجاب: “نحن نتحدث عن الأحجام حالياً”.

وسئل: هل يمكن أن تؤكد أن ولادة الحكومة قد تكون الأحد المقبل؟، فأجاب: “وفق المسار الذي نعمل عليه حالياً، أعتقد أنه بإمكاننا الوصول الى تشكيلة في أسرع وقت ممكن”.

كشفت مصادر مقربّة من الرئيس المكلف لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “مسوَّدة تشكيل الحكومة باتت متقدمة جدا، بعدما تمكَّن الرئيس المكلّف من التوصل إلى مخارج لكل العقد”. وأكدت أن “أهم ما في الأمر أنه لم يعد هناك “فيتو” من أي طرف سياسي ضدّ الآخر، وليس ثمة محظورات حيال إسناد أي حقيبة لأي حزب، خصوصاً بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.

وأوضحت المصادر المقربة من الحريري لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “عقدة الحقائب الدرزية الثلاث تجري معالجتها عبر مخارج عدّة، ستكون مرضية جداً لوليد بيك جنبلاط ولكتلة “اللقاء الديموقراطي”، ولفتت إلى أن “الساعات المقبلة ستكون مسؤولية القوى والأحزاب التي تختار أسماء وزرائها لإسقاطها على الحقائب التي أسندت لكل حزب”.

وفيما تتحفّظ أوساط رئيس الحكومة عن تسريب أي معلومات عن الحقائب المسندة إلى كلّ طرف سياسي، أعلنت أن “معظم الأحزاب ستمثّل بالحكومة العتيدة، وفق التوازنات التي أرستها نتائج الإنتخابات الأخيرة”، مشيرة إلى أن “المسوَّدة الحكومية تلحظ أيضاً عرضاً لتمثيل حزب “الكتائب اللبنانية”، فإذا قبل الأخير بالعرض فسيكون حكماً في الحكومة، وإذا رفضه يعني أنه اختار البقاء في المعارضة”، لافتة إلى أن “حزب “الكتائب” كان أبدى رغبة بالمشاركة في الحكومة خلال فترة الإستشارات، وهو لم يغير موقفه حتى الآن”.