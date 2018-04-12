الحكومة تشدد على النأي بالنفس، وملف الكهرباء يفجر خلافا بين خليل وباسيل

خطورة الأوضاع الإقليمية وموقف لبنان من استباحة اجوائه لإجراء ضربة عسكرية، لم تكن السبب في توتر الأجواء وكهربتها على طاولة مجلس الوزراء، وذلك بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل, وهذا التوتر جاء على خلفية طرح البند رقم 27 من قبل وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.

وكانت الجلسة استهلت بموقف رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكدا ان لبنان يعتبر استعمال الطيران الاسرائيلي للاجواء اللبنانية اعتداء على السيادة، وقال: “لن نقبل بأن تستبيح اسرائيل اجواءنا، وندين ونستنكر اي اعتداء على اي دولة عربية”، معلنا عن رفع لبنان لشكوى الى مجلس الامن ضد الاعتداء الاسرائيلي الأخير.

وشدد الرئيس الحريري بدوره على ضرورة ان نعمل على تحييد لبنان من اي مشاكل يمكن أن تصيبه, وعرض لنتائج مؤتمر “سيدر”، مؤكدا أنّ نجاح المؤتمرهو “لجميع اللبنانيين وليس لسعد الحريري مما يدل على ثقة المجتمع الدولي بلبنان”. وطلب من كل الأفرقاء تقديم اقتراحات عن الإصلاحات التي يرونها ضرورية لمكافحة الفساد والهدر لأنّنا “شركاء وفريق عمل واحد”.

واعتبر الحريري ان الإصلاحات المقترحة ستكون لمصلحة لبنان وتسهل تنفيذ المشاريع التي سيتم الموافقة عليها, واعلن ان هناك دولا تدرس مشاريع قدمها لبنان وستعلن عن التزاماتها لاحقا كالصين واليابان.

وكان اعتراض من قبل وزراء “حزب الله” والوزير علي قانصو حول مسألة النأي بالنفس لإستباحة العدو الاسرائيلي للاجواء اللبنانية لضرب سوريا.

وبعد ذلك عرض وزير الطاقة للإجراءات المتوجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء، والمؤلفة من 200 صفحة اضيف اليها 13 بندا من التعديلات, وعندما وصل الى مسألة معمل دير عمار, تدخل الوزير جبران باسيل وقال: “هذا الملف تم البت به من قبل ديوان المحاسبة ويجب ان تدفع المبالغ المتعلقة بالـTVA إذ ان الممول هو جهة لبنانية وليست اجنبية واذا تم دفعها ستعود الحكومة وتقبضها”.

هنا تدخل الوزير علي حسن خليل لترتفع حدة السجال بينه وبين باسيل قائلا له: “إذا دفعنا TVA فهناك تنفيعات لبعض الجهات التي تريد الإستفادة والمتمول سيزيد المبلغ بنسبة 11 بالمئة”.

الإتهامات المتبادلة بين الطرفين حدت بالرئيس عون الى رفع الجلسة وتأجيل مناقشة ملف الكهرباء الى الأسبوع المقبل, فيما اشار الحريري الى اهمية ايجاد حل لأن ذلك يرتب خسارة على الدولة والمتعهد الذي قد يربح البند الجزائي وقد تجاوب معه الوزير علي حسن خليل.

وكان وزير التربية مروان حمادة قدم رؤية للحل ستضم الى التقرير المقدم من وزير الطاقة.

من جهة اخرى طلب وزير الخارجية جبران باسيل تحمل الدولة مصاريف اعباء السفر للمشاركة في مؤتمر “بروكسيل “،2 فجرى اعتراض من بعض الوزراء الذين سيشاركون ايضا، فأكد الرئيس الحريري انه سيطلب ذلك بإسم كل الوزراء الذين سيواكبونه في الوفد وليس فقط للوزير باسيل