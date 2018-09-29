الحكومة اليمنية ترفض التعاون مع فريق الخبراء الأممي

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “لن تتعاون” مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة على تمديد مهمة بعثة التحقيق.

وأكدت الحكومة في بيان، أنها “لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية”.

وكانت السعودية واليمن والإمارات ومصر والبحرين أصدرت أمس الجمعة، بياناً مشتركاً حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، مؤكدة على تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

وأكد البيان المشترك الجديد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن رغم الحرص والتعاون الذي أبداه وفد الشرعية والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في البلاد.

كما أعلنت المجموعة العربية أنها ستدعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، مشيرة إلى أن الانقسام ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وإيرلندا والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.

وأضافت المجموعة العربية أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين اعتراه خلل واضح ومغالطات كثيرة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن.

مقتل قائد حوثي بارز واعتقال آخر

ميدانيا، وجه التحالف العربي ضربة جديدة لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، بمقتل قائد بارز في صفوف المتمردين واعتقال آخر، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية يمنية، السبت.

وكشفت المصادر عن مقتل مساعد قائد ما يسمى “الأمن المركزي” في صنعاء مبخوت صالح سلامة، إلى جانب 17 شخصا من مرافقيه، وذلك في غارة جوية لطائرات التحالف العربي في الحديدة.

وقالت المصادر إن الغارة استهدفت القوة التي كان يقودها سلامة لتعزيز جبهة ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الكيلو 16 في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة.

ولم تكشف المصادر عن تاريخ مقتل سلامة.

وفي مديرية حيس بالحديدة، تمكنت قوات دعم الشرعية من اعتقال قائد ميداني في هجوم لقوات ألوية العمالقة التي تقاتل في إطار القوات اليمنية الشرعية المشتركة، وبإسناد من طائرات التحالف، التي شنت غارات على ثكنات عسكرية غربي المديرية.

وقالت ألوية العمالقة إنها اعتقلت القيادي الميداني الحوثي محمد علي صالح غالب السويدي، وقتلت عددا من مرافقيه، وصادرت أسلحة،، وقامت بتمشيط عدد من المزارع والقرى التي تقع غربي مديرية حيس.