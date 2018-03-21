الحكم على أيقونة فلسطين عهد التميمي بالسجن 8 أشهر

أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي في عوفر برام الله حكما بالسجن الفعلي 8 أشهر على الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود الاحتلال.

واستطاع محامو الدفاع عن الطفلة عهد التميمي، التوصل إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، تقضي بموجبها التميمي ثمانية شهور في السجن، مقابل إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية، والاكتفاء باعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع قوات الاحتلال.

واعتقلت التميمي ووالدتها في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.

وفي الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الطفلة “عهد” تضمنت اتهامها بمهاجمة ضابط وجندي إسرائيليين، إضافة إلى مهاجمتها ورشقها بالحجارة لقوات إسرائيلية في خمسة أحداث أخرى، واعتراض عمل الجيش، والمشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها، حسب تصريح للمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.