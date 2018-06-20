الحضري: غاب عنا التوفيق امام روسيا

أعرب ​عصام الحضري​ حارس مرمى وقائد ​منتخب مصر​ عن حزنه بعد الخسارة أمام ​المنتخب الروسي​ بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2018، مكررا اعتذاره لعدم تمكنهم من اسعاد جماهيرهم.

ويذكر ان هذه الخسارة هي الثانية للمنتخب المصري في المونديال بعد الخسارة الاولى امام ​منتخب اوروغواي​ 1-0 ويتبقى له مباراة وحيدة امام ​المنتخب السعودي​ والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

واضاف الحضري انه كانت لديهم فرصة وحيدة للتأهل إلى دور الـ16 وهو الفوز فقط على صاحب الارض، الا ان التوفيق غاب عنهم.

واشار الحارس المخضرم الى انه لم يخطئ أحد وقام الجميع بما يجب عليه لكن المعضلة الوحيدة التي واجهتهم هي قلة الخبرة لدى اللاعبين لاسيما ان رغبة الفوز كانت موجودة لديهم بقوة.