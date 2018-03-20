الحصبة تتفشى.. أين وكيف نكافحها؟

الحصبة تنتشر في لبنان!!.. إنذار أطلقته وزارة الصحة، بعد تفشي حالات الحصبة بين الأطفال غير الملقحين، تحديدا في أقضية بعبدا وزحلة وبعض أقضية الشمال.

إعلان الوزارة هذا، أكده نائب رئيس البرنامج الوطني للتحصين الدكتور برنار جرباقة لتلفزيون المستقبل، مشيرا إلى أن الحصبة موجودة منذ سنوات في لبنان، إلا أنها ازدادت تفشيا خلال شهر شباط الماضي بمناطق معينة وبنسبة كبيرة.

وتبقى على الأهالي المسؤولية الأكبر للإنتباه إلى أطفالهم وإعطائهم اللقاحات اللازمة.. فهل هناك معرفة كافية لديهم بهذه الأمراض؟

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنها تؤمن اللقاحات مجانا في جميع المراكز الصحية والمستوصفات على كل الأراضي اللبنانية.

تقرير: ناهد يوسف