الحشيشة..”الذهب الأخضر” اقتصادياً

تختلف مشروعية زراعة الحشيش وقانونية التعامل معها بين دولة واخرى.

فهناك دول تشرع هذه الزراعة ومنها ألمانيا وعدد من الولايات الاميركية ككاليفورنيا بالإضافة إلى كندا وبعض دول أميركا اللاتينية.

إقتصاديا يقال عن الحشيشة انها “الذهب الأخضر” لما تدره من أموال وأرباح خيالية حيث يصل حجم التبادل التجاري فيها عالميا إلى 800 مليار دولار سنوياً، أي 8% من حجم التجارة العالمية.

ولكن كيف تستفيد الدول عند تشريع الحشيشة؟

أغلب الدول المشرعة لزراعة الحشيشة تعتمد على الإيرادات الضريبية من هذه الزراعة فولاية كولورادو تحقق من هذه الضريبة 67 مليون دولار سنويا وكاليفورنيا 3 مليار دولار سنويا .

اما عائدات كندا من الضريبة على زراعة الحشيش فتصل الى 618 مليون دولار سنويا

ان زراعة الحشيش وان كانت منتشرة في أكثر من 129 دولة، غير انها غير مشرعة في كل هذه الدول فالمغرب مثلا لم يشرع زراعة القنب ولكنه يعتبر من أبرز الدول المصدرة له بحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة عام 2017 ويغطي انتاج المغرب 80% من استهلاك أوروبا للحشيشة وتأتي أفغانستان في المرتبة الثانية، كذلك تعتبر ألبانيا، كولومبيا، جمايكا، هولاندا والبراغواي من الدول الرئيسية لتصدير الحشيش الذي يباع في الأسواق العالمية عبر التهريب ومن دون المرور بالطرق القانونية والتشريعية.

وفي وقت تتم المتاجرة بالحشيشة عالميا بطرق مختلفة فإن اللبنانيين وأهل البقاع خصوصًا يأملون في تشريع زراعتها لغايات طبية علّ مردودها يساهم في تحسين الناتج المحلي وبالتالي حل بعض الأزمات الإقتصادية في لبنان