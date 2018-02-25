الحسيني لا يزال يدرس موضوع ترشحه للإنتخابات.. وأحزاب سياسية عدة تعلن عن برامجها

لم يحسم الرئيس حسين الحسيني موضوع ترشحه بعد. فردا على سؤال عن مشاركته في الانتخابات النيابيّة وموعد إعلانه لائحته في بعلبك الهرمل، أشار إلى إن ما يعنيه هو تمثيل المواطنين في هذه الدائرة أوّلاً وفي سائر الدوائر، وأن الأولويّة لتمثيل المواطنين لا لتمثيل الأحزاب التي يرى المواطنون أنّ معظمها قد انحرف عن دوره.

وقال “مواجهة هذا الانحراف في عمليّة التمثيل هي أوّل ما يعنيني سواء أكانت تلك المواجهة تستلزم مشاركتي في تلك الانتخابات بالترشّح أم بدعم من أراه مستحقّاً ذلك الدعم”.

في دائرة الجنوب الثالثة نظمت قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي لقاءا تشاوريا حاشدا في النبطية، وذلك من أجل خوض الانتخابات في مواجهة قوى السلطة، وتوحيد كل اطر التنسيق بين مكونات قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي، وانتاج شعارات وبرنامج انتخابي ولائحة موحدة في الدائرة الثالثة وتأسيس ائتلاف سياسي على قاعدة برنامج مشترك للتغيير الديمقراطي.

في بيان صادر عن لجنة الإعلام المركزية، أعلن التيار الوطني الحر أن كل ما يَصدر في الإعلام من تحاليل ومقالات و تصاريح ومواقفَ تتناول تحالفات التيار ومرشحيه، من الآن وحتى الإعلان الرسمي لهذه التحالفات، لا يعتبر موقفاً معتمداً أو نهائياً للتيار الوطني الحر، إلا إذا صدرَ ببيانٌ رسمي عنه ، أو موقفٌ واضحٌ من رئيسه.

رئيسُ حزب الوطنيين الأحرار النائب ​دوري شمعون​ أعلن أن الأحرارَ يستعدون للإنتخابات النيابية، لكنه أمل في تعديلِ قانون الإنتخاب الذي وصفَه بالأعوج.

وشدد شمعون خلالَ عشاء سنوي لمفوضية ​المتن الشمالي​ في ​الحزب، على وجوب أن يكون المتن و كل لبنان محرراً كلياً من أي ضغطٍ خارجي.

أطلقت حركةُ الشعب ماكينتَها الإنتخابية، وأشارت إلى أن برنامجَها الإنتخابي يرتكز على محاربة الفساد وتغييرِ السياسة الإقتصادية، داعية كل اللبنانيين إلى المشاركة في عملية الإقتراع.