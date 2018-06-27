الحريري يواصل اتصالاته من اجل تشكيل الحكومة

بإيجابية وانفتاح وتفاؤل يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مشارواته واتصالاته بهدف الوصول بالبلد الى بر الامان من خلال ولادة هذه الحكومة.

فعلى وقع التشنجات ووضع العصي في دواليب الحلول المطروحة احيانا يعمل الرئيس الحريري على تبريد الاجواء بين الاطراف والسعي الى تعبيد الطريق امام الحلول وفي هذا الاطار برز اتصاله برئيس الجمهورية ميشال عون ليتفقا على زيارة يقوم بها غدا الخميس الى القصر الجمهوري لمتابعة التشاور بمستجدات تأليف الحكومة وهو الواثق من قدرته على تجاوز العقبات.

وفي اطار المشاروات على وقع التشنج الحاصل على خط الثنائي المسيحي حط وزير الاعلام ملحم رياشي في بعبدا موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع .اللقاء الذي استمر اكثر من 45 دقيقة كان ممتازا جدا بحسب مصادر مطلعة تخلله قراءة بالعلاقات بين الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع منذ بدء مفاوضات اعلان النيات مرورا باتفاق معراب وصولا الى اليوم وقد فهم خلال اللقاء ان عون سيبحث مع الرئيس المكلف غدا في حصة القوات اللبنانية كما يجب وسط تأكيد المصادر ان الاجواء ايجابية جدا جدا.

وردا على سؤال لتلفزيون المستقبل حول مصير تفاهم معراب قال الوزير ملحم رياشي:ان الاتفاق والمصاحلة هما انجاز ثلاثة عناصر:الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع والمسيحيين من آخر كوخ في لبنان الى آخر بيت في الاغتراب ومن يبقي عليهما هم هؤلاء ولا احد سواهم على الاطلاق.