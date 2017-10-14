الحريري ينفذ وعده لأبناء بيروت بأن يكون لهم حصة كبيرة بوظائف فوج اطفاء بيروت

هو الحلم الذي تحقق. قاسم مورللي ابن بيروت وتحديدا ابن طريق الجديدة يحقق حلمه بأن يكون فردا من عائلة فوج اطفاء بيروت.

بنظرة ملؤها الامل بمستقبل افضل، يعيش قاسم لحظات فرح بفوزه في مباراة فوج اطفاء بيروت التي اسفرت عن توظيف 360 شابا 80% منهم من ابناء العاصمة.

عبد حسامي نموذج آخر. حقق حلمه بالدخول الى فوج اطفاء بيروت يعتبر ان خطوة توظيفه اتت لتكرس حبه وانتماءه للعاصمة.

هو وعد قطعه الرئيس الحريري لأبناء بيروت. وعد حق في ظل شعور انتاب اهالي بيروت بنوع من الاجحاف استغلته بعض الاصوات لذر الرماد في العيون.

قاسم وعبد نموذجان لشباب لبنان الطامح الى ايجاد فرصة عمل في بلده بعيدا عن وساطة تخرجه او يد عاملة غريبة تنافسه.

تقرير:مهى ضاهر