الحريري يلتقي شورتر: نعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان بالنأي بالنفس

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر الذي قال على الأثر: “لقد كان شرفا لي أن ألتقي الرئيس الحريري هذا المساء، وأن أبحث معه في المؤتمرات المقبلة لدعم أمن وازدهار لبنان. فبريطانيا هي أحد أكبر الداعمين للبنان من حيث شراكتنا الأمنية والمساعدات التي تقدمها. وأنا أتطلع لمواصلة هذه الشراكة في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان مجموعة الدعم الدولية للبنان”.

وأضاف: “كذلك بحثنا في آخر التطورات الإقليمية، حيث جددت للرئيس الحريري التأكيد كم أن بريطانيا تعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان بالنأي بالنفس، من أجل ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد”.

وختم قائلا: “ناقشنا أيضا مسألة الانتخابات النيابية المقبلة، التي يبقى من الضروري جدا أن تجري في موعدها المحدد في السادس من أيار المقبل. وقد أكدت للرئيس الحريري، كرئيس لـ”تيار المستقبل”، الرغبة في أن تأمين العدد الكافي من النساء المرشحات على لوائح التيار، من أجل ضمان زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وأعلم أن هذا الأمر يتمناه اللبنانيون، وقد سعدت بسماع تأكيد دولته بأن “تيار المستقبل” يعمل لتحقيق نسبة 30% من المرشحات النساء على لوائحه”.

وكان الرئيس الحريري قد اجتمع في السراي الحكومي، وبعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، بالوزير ملحم رياشي في حضور الوزير غطاس خوري، وعرض معهما آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

من جهة ثانية، زار الرئيس الحريري عصر اليوم مدينة طرابلس حيث قدم واجب العزاء للوزير محمد عبد اللطيف كبارة بوفاة شقيقته، في قاعة الوفاء بطرابلس بحضور أفراد عائلة كبارة وشخصيات.