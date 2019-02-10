الحريري يلتقي بن زايد وحاكم دبي ومستثمرين ومسؤولين دوليين

استهل رئيس الحكومة سعد الحريري لقاءاته على هامش مشاركته في مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي باجتماع عقده مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر إقامته بفندق النسيم.

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ووكيل ديوان ولي العهد محمد مبارك المزروعي والوزير السابق غطاس خوري وسفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن.

وعقب الإجتماع، كان للرئيس الحريري لقاء مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جرى خلاله عرض آخر المستجدات الإقليمية والعربية والدولية والعلاقات الثنائية.

ثم اجتمع الرئيس الحريري الى رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وعرض معها العلاقات بين لبنان والصندوق والمشاريع المستقبلية، قبل ان يلتقي رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الذي يشارك في أعمال المؤتمر.

الجميل أشار لتلفزيون المستقبل الى ان الرئيس الحريري أكد له أن همه سيكون مكافحة الفساد مبديا تأييده في ذلك.

وأكد الجميل أن حزب الكتائب ليس في وارد اعطاء الثقة للحكومة في هذه المرحلة.

وعلى هامش المؤتمر ناقش الرئيس الحريري ووزير المال والصناعة الفرنسي برونو لو مير آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنفيذ قرارات مؤتمر سيدر بحضور الوفد المرافق وعدد من مساعدي الوزير الفرنسي.

الوزير الفرنسي أكد للرئيس الحريري دعم بلاده الكامل لتطبيق الاصلاحات في لبنان ولإنفاق ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر سيدر.

وأشار الى أن فرنسا تتواجد للتأكد من أن لبنان سيستفيد بشكل جيد من هذه المساعدة ومن أنه سيعتمد الاصلاحات التي كان قد التزم بها.

بعدها كان للرئيس الحريري لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الباكستاني عمران خان، وجرى عرض لآخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى الرئيس الحريري مجموعة من المستثمرين الخليجيين والأجانب، ولا سيما من الإمارات العربية المتحدة، وأطلعهم على الأوضاع الاقتصادية الحالية في لبنان وبرنامج الحكومة الجديدة للاستثمار، وحثهم على القدوم إلى لبنان والاستثمار في عدد من المشاريع، ولا سيما في البنى التحتية، التي تتسم بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.