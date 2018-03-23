الحريري يقلد بسام برغوت وسام الأرز الوطني من رتبة فارس.. ويشارك بحفل عقد قران نجله

شارك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في حفل عقد قران عمر برغوت، نجل رجل الأعمال بسام برغوت، على لارا قباني، وذلك في فندق فور سيزون، بحضور الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وحشد من الشخصيات.

وخلال الحفل، قلد الرئيس الحريري رجل الأعمال بسام برغوت، باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، تقديرا لعطاءاته من أجل لبنان.

وهنأ الرئيس الحريري العروسين متمنيا لهما مستقبلا زاهرا.

من ناحيته، شكر برغوت الرئيسين عون والحريري على هذا الوسام، آملا بأن يكون حافزا له لمزيد من العطاء من أجل لبنان.