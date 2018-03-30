الحريري يعلن غدا لائحة “مستقبل البقاع الغربي وراشيا”

فيما تتواصل الإستعدادت للإنتخابات النيابية في السادس من أيار، يطل الرئيس سعد الحريري غداً من البقاع الغربي حيث يعلن لائحة المنطقة الانتخابية.

واليوم، تواصل توافد الشخصيات السياسية إلى بيت الوسط، لإعلان التأييد للرئيس الحريري ومسيرته الوطنية.

وكان استقبل الحريري في بيت الوسط رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر، بحضور المرشح عن المقعد الأرثوذوكسي في دائرة بيروت الثانية على لائحة “المستقبل لبيروت” نزيه نجم.

وبعد اللقاء أكد كل من تامر ونجم دعم الرئيس الحريري رجل الإعتدال في لبنان.

واجتمع الرئيس الحريري أيضا بالنائب السابق منيف الخطيب والمرشح عن المقعد السني في دائرة لبنان الجنوبي الثالثة عماد الخطيب. وتم البحث في شؤون انتخابية وإنمائية.

وبعد اللقاء، قال النائب السابق منيف الخطيب: “صناديق الاقتراع في دائرة الجنوب الثالثة ستتلون بالازرق الزاهي”.

وكان الرئيس الحريري استقبل ايضا في بيت الوسط الدكتور حسن العلي.