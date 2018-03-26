الحريري يعلن تعيين مجلس إدارة جديد لتقديم الخدمات الاجتماعية للمخاتير

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر الاثنين، حفل “يوم المختار” في السراي الحكومي، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ورؤوساء روابط المخاتير في لبنان وحشد من المخاتير من مختلف المناطق اللبنانية.

واكد المشنوق ان الانتخابات هي “أفضل التعبيرات عن الديمقراطية وعن تداول السلطة، والعمل في الانتخابات يقرّب السياسيين أكثر من الناس ويذكّر المواطنين بضرورة المحاسبة والمتابعة”.

واوشار المشنوق الى ان المختار هو “أكثر من يتابع، ويسأل، ويحفظ. يعرف كلّ عائلة وهو الأمين على ماضينا والضامن لحاضرنا والحريص على مستقبلنا”.

وقال: “لقاؤنا اليوم له رمزية خاصة فنحن نجتمع في السراي الحكومي، صرح تاريخي ساهر على الإدارة اللبنانية وحاضن السلطة التنفيذية. كان من أول ضحايا الحرب الاهلية، فعمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنا الشاهد على ذلك، على إعادة ترميمها وجعلها من أجمل المقرات الرسمية في لبنان والمنطقة. وها نحن نلتقي اليوم بهذه المناسبة التي تقام بالسراي الحكومي برعاية حافظ الآمانة دولة الرئيس سعد الحريري”.

ولفت المشنوق الى “النجاح منذ سنتين في إنجاز الإستحقاق البلدي والإختياري. وشهدنا كيف تنافسس الآلآف من الرجال والنساء ليشغلوا 2358 مركز مختار منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية. وها نحن نلتقي اليوم بضعة أسابيع قبل الانتخابات النيابية التي لكم دور أساسي بإنجاحها. فلقد قمتم على مدار شهر كامل بمساعدة اللبنانيين بالتأكد من ورود أسمائهم بشكل صحيح على القوائم الانتخابية. ومازلتم تساعدون اللبنانيين على ممارسة حقهم الدستوري بالإقتراع”.

الرئيس الحريري:

بدوره تحدث الحريري عن الضمان الاجتماعي للمختار بعد انتهاء ولايته، معلنا “تعيين مجلس الإدارة الجديد، يوم الثلاثاء في السراي، وسنقر مرسوم الأجراء للصندوق، ليتمكن من تقديم الخدمات لكم جميعا”، مشيرا الى ان المختار منتخب لتقديم خدمات للناس “الحمد لله لم تقصّروا ولكن هناك خدمات تحتاجونها أنتم، وأهمها تعويض نهاية الخدمة، وفرق الاستشفاء والخدمات الاجتماعية”.

وقال الحريري: “نحن اليوم أمام انتخابات ستجدد المجلس النيابي ودوركم في الانتخابات مركزي دائما مع المواطنين، وبهذا المعنى أنتم دعامة أساسية لنظامنا الديمقراطي”.