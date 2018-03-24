الحريري يعلن اليوم لائحة عكار: نحن مدرسة تؤمن بالحوار

يستعد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لإعلان لائحة عكار من خريبة الجندي اليوم والتي تضم 7 مرشحين.

وفي طرابلس، أقام عميد آل المرعبي الحاج غسان المرعبي، بعد ظهر اليوم، مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مقر الجامعة المرعبية، حضرها الوزير السابق طلال المرعبي ومرشح “تيار المستقبل” في عكار طارق المرعبي.

الحريري

وفي مستهل الحفل، تحدث الرئيس الحريري فقال: “أود أن أشكر السيد غسان المرعبي على هذه الجمعة الجميلة في الجامعة المرعبية، والتي أعتبر نفسي واحدا منها. هذه العلاقة مع السيد غسان تعود بالتاريخ إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فقد كان وفيا جدا للوالد رحمه الله، وبعد استشهاده، كان يقف دائما إلى جانبي، وأنا أشكره من كل قلبي لأنني كنت بحاجة لأشخاص مثل غسان أن يكونوا إلى جانبي وينصحونني بالكلمة الطيبة”.

وأضاف: “تاريخ “تيار المستقبل” والمدرسة الحريرية معروف، فنحن نريد أن نبني ونعلم وأن يكون هناك إنماء في كل مناطق لبنان. نحن مدرسة تؤمن بالحوار وبأن هناك رأي آخر في البلد، وترفض السلاح أيا كان. نحن مدرسة تريد الدولة والمؤسسات، وترفض أخذ لبنان إلى أي مكان آخر غير العروبة. رأينا ما يحصل في المنطقة، ولولا أن مدرسة رفيق الحريري كانت دائما المبادِرة لما كنت أنا بادرت. ما يجهله الآخرون أنه من اغتال رفيق الحريري، وضع رفيق الحريري في قلوب كل الناس”.

وتابع: “نحن ذاهبون إلى انتخابات في كل لبنان. واليوم، هناك مساران في البلد ككل: المسار الذي نتبعه نحن، والقائم على الحرية والسيادة والاستقلال وحرية الرأي والتعبير، ومسار آخر يتبعه الفريق الآخر الذي يريد وضع يده على لبنان. هذا الفريق يريد الدخول من جديد في مجال تسمية اللوائح، وهو ما نراه اليوم في عكار وكل لبنان. صحيح أننا نقيم حوارا مع “حزب الله”، وهناك ربط نزاع معه، ولكن هناك مشكل في البلد، وهذا المشكل يجب ألا يتطور بما يعطل حياة المواطن اللبناني. من هنا اتفقنا في مكان ما في مجلس الوزراء أن ندير الأمور نحو الأفضل من أجل مصلحة البلد، لكننا لم نتفق على الأمور الاستراتيجية. واليوم، هذه الأمور الاستراتيجية هي التي تغير منحى هذا البلد في الانتخابات النيابية. فإذا وضع الحزب يده على البلد في الانتخابات، فإنه لن يكون بإمكاننا إلا أن نخضع للدستور والقانون. لذلك، سيشارك “تيار المستقبل” في هذه الانتخابات بكل لبنان، وأنتم ترون من يترشح ضده”.

وختم قائلا: “نحن سنكمل هذا المشوار معكم لأننا نؤمن بهذا المسار. وسيبقى مشروعنا هو الإنماء وتوفير فرص العمل للشباب والشابات والحوار، مشروعنا هو أن نرى لبنان كما يريد كل شاب وشابة أن يروا بلدهم، مستقلا وسيدا وحرا”.