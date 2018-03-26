الحريري يعد موظفي المستشفيات الحكومية بطرح مطالبهم

تحت عنوان الإحتجاج على عدم انصافهم في سلسلة الرتب والرواتب، اقفلت المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية ابوابها امام المرضى، بما فيها مداخل الطوارئ، فيما تم الابقاء على استقبال حالات غسيل الكلى والعلاج بالاشعة استثنائيا.

وترافق الاضراب مع اعتصام في ساحة رياض الصلح، حيث تجمع المعتصمون من مختلف المناطق، وطالبوا بادراج ملفهم على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء.

هذه المطالب حملها وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى بيت الوسط، حيث اجتمعوا مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

وحمل الاجتماع اجواء ايجابية نجحت في الإستعاضة عن التحرك في الشارع الذي كان مقررا الثلاثاء بالتزامن مع موعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، بالإكتفاء باستكمال الإضراب المفتوح داخل المستشفيات، ودعوة الموظفين لجلسات عمومية أمام مداخل الطوارىء في المستشفيات الحكومية المنتشرة في لبنان، على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ أي قرار عند الضرورة.

تقرير: غيدا جبيلي