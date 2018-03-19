مرشحون زاروا الحريري وأعلنوا سحب ترشحهم “لصالح المستقبل”

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء الاثنين، في بيت الوسط المرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي-راشيا محمد فرحات، في حضور النائب زياد القادري ورئيس بلدية جب جنين عيسى الدسوقي.

وبعد اللقاء، قال فرحات: “كنت قد ترشحت أملا في خدمة أهلي ومنطقتي البقاع الغربي راشيا. وأعلن اليوم من هذا البيت المرجعية سحب ترشحي لصالح تيار المستقبل، وأعد أهلي الأعزاء مواصلة العمل لخدمة أبناء منطقتي الغالية على قلبي من أي موقع كنت فيه”.

كما التقى الحريري المرشح عن المقعد السني في عكار جمال جنيد الذي أعلن العزوف عن الترشح، موضحا: “نزولا عند رغبة أهلي ومحبي الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عكار العتيقة، أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية وأقدم هذا الترشيح هبة مني لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وقال جنيد: “بيت الوسط الذي يجمع جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، واستعرضنا مع الرئيس الحريري هموم المنطقة، وبينت له حجم الغبن والتهميش الذي لحق بعكار العتيقة وأهلها طيلة الفترة الماضية. وقد أكد لي الرئيس الحريري أنه سيسعى جاهدا لرفع الغبن عن هذه البلدة وإنصافها أسوة ببقية المناطق العكارية”.

كما استقبل الحريري المرشح عن المقعد السني في عكار مصطفى العلي الذي سحب ترشحه، داعيا “كل محبي وأهلي لدعم لائحة تيار المستقبل في عكار”.