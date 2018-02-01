الحريري يطلق خطة لبنان للإستجابة لأزمة النازحين: ندعم العودة السريعة

“سبع سنوات ولبنان يستضيف النازحين، وقد أظهر قدراً منقطع النظير من الضيافة، وسيواصل استضافتهم”، هذا ما أكد عليه الرئيس سعد الحريري خلال رعايته إطلاق خطة لبنان للإستجابة لأزمة ​النازحين السوريين، مشيرا الى ان قدر هؤلاء العودة عاجلًا أم آجلًا داعيا المجتمع الدولي الى مساعدة من خلال توفير فرص عمل لمواطنيه وسكانه.

من جهته، اشار لازاريني إلى ان اطلاق خطة لبنان للإستجابة لأزمة ​النازحين السوريين تستهدف مساعدة اللبنانيين المستضعفين فضلا عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

الخطة تدعو لتوفير 2,68 مليار دولار والتركيز على تدخلات متكاملة ومبتكرة في المجال الانساني وتحقيق الاستقرار وتقدم المساعدات الضرورية لتأمين سبل العيش للاسر كما تدعم البلديات والمرافق العامة.

وناشد لازاريني الحكومة اللبنانية كي تسمح باستئناف تسجيل اللاجئين لان ذلك سيمكن المجتمعات الدولية من معرفة حجم السكان وتقييم الحاجات وكذلك سيسهل تنفيذ حلول مستدامة لازمة النازحين.

إطلاق خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين في السراي