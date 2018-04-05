الحريري يصل باريس مترئسا وفد لبنان الى “سيدر”

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ليل امس الى باريس لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر “سيدر” الذي سيعقد يوم غد الجمعة في العاصمة الفرنسية بمشاركة نحو٥٠دولة ومؤسسة مالية عالمية.

ويضم الوفد اللبناني الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ويوسف فنيانوس ورائد خوري وسيزار ابي خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ومستشارا رئيس الجمهورية الياس أبي صعب وميراي عون ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والمستشار نديم المنلا.

وتوقع مصدر دبلوماسي فرنسي الإعلان عن التزامات مالية من المشاركين، لكنه أشار إلى صعوبة تقدير حجمها، لأن المشاركين يفضلون إعلان مستوى التزامهم خلال المؤتمر. أضاف: “ستكون هناك أموال من قروض ميسرة ومنح، إما من البنك الدولي وإما من الاتحاد الأوروبي، وسيتيح المؤتمر الحصول على قروض ميسرة بنسب يقدرها الجانب اللبناني بين ١ و٤ بلايين دولار.

وستكون هناك قروض بشروط أفضل من المقرضين في الأسواق، في حين أن لبنان ليس من بين المقترضين الأفضل لأنه يدفع فوائد مرتفعة. كما ستكون هناك ضمانات من مؤسسات مالية دولية.

كما اعتبر المصدر أن “الفترة التي اختيرت للمؤتمر قبل الانتخابات لها فوائد تفوق المساوئ، لأن كل مواضيع سيدر ستكون مطروحة على الطاولة وما سيقوله الممولون إنهم يوافقون على خطة الحكومة للاستثمارات، ولكن ينبغي تنفيذها بعد ذلك”.

وشدد على وجوب لقاء السلطات بعد الانتخابات النيابية “لتوجيه الأسئلة عن موعد الإصلاحات. فمن الصعب جداً التفاوض الدقيق على جدول أعمال الإصلاحات قبل الانتخابات.

ونبه إلى أن صندوق النقد الدولي سيعلن خلال المؤتمر أنه “درس سيناريوات ورأى أن السيناريو الأفضل أن ينفذ لبنان خطة الاستثمار وبالتوازي يقوم بخفض العجز، لأن خفض الموازنة وحده لا يكفي وتأثيره سلبي في النمو، كما أن خطة استثمارات وحدها لن يكون لها تأثير على النمو الأفضل خطة استثمارات مع خفض تدريجي للعجز لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني”.