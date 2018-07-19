الحريري وصل الى العاصمة مدريد في زيارة عمل

وصل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم الى العاصمة الاسبانية مدريد في زيارة عمل تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره الاسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، كما يرعى حفل تخريج طلاب جامعة ال”IE” لادارة الاعمال في مدريد ويلقي كلمة في المناسبة.

وكان في استقبال الرئيس الحريري لدى وصوله الى مطار توريخون العسكري سفيرة لبنان في اسبانيا هالا كيروز وسفير اسبانبا في لبنان خوسيه ماريا فيري ديلا بينا، ويرافق الرئيس الحريري في هذه الزيارة وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال غطاس خوري والمستشار هاني حمود.