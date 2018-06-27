الحريري يشدد على ضرورة ايلاء التعليم التقني والمهني اهمية عالية

ها هو لبنان يقبل على مرحلة جديدة يتم خلالها تنفيذ مشاريع عدة من شأنها ان تخلق فرص عمل للشباب

ومن هنا جاء تحفيز الرئيس سعد الحريري لايلاء قطاع التعليم المهني والتقني اهمية عالية خصوصا لجهة ارتباطها بمؤتمري سيدر وبروكسيل

كل مليار دولار يخلق فرص عمل

اغلبيتهم شبباب يجب ان تكون متخرجة من المعاهد

المستفيد الاول هو اللبناني

وثانيا السوري

ومع استعداد لبنان لدخول نادي اوبك للدول المنتجة للنفط الاف فرص العمل ستكون متاحة لمشاريع تطوير البنى التحتية ولكن الحاجة تبقى الى تدريب الكادر البشري على إدارة وتنفيذ هذه المشاريع.

النفط

على هامش التحضيرات لتأليف الحكومة الجديدة، وفي وقت يعاني فيه الإقتصاد اللبناني، تظهر هذه الافاق الايجابية لدعم النمو والنهوض بالاقتصاد .

فرص العمل ستكون متاحة امام الاف الشباب لمشاريع تطوير البنى التحتية