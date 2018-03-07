الحريري يشدد على ضرورة احترام قانون السير

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ضرورة تحديث ما يتعلق بالسلامة المرورية في لبنان، معتبرا أن “المشكلة في لبنان انه ليست هناك قيمة لحياة الانسان وخاصة بالنسبة للاشخاص الذين يقودون بسرعة ولا يحترمون القانون”.

وجاء كلام الرئيس الحريري خلال رعايته، قبل ظهر الاربعاء، في السراي الحكومي حفل اطلاق اعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي نظمته امانة سر المجلس.

وقال الحريري: “اذكر ان جدتي كانت دائما تقول لي سوق على مهلك تتوصل بسرعة، وهذا المثل لا انساه ابدا”، لافتا الى جهود النائب محمد قباني “الذي نصّ هذا القانون وعمل عليه ليل نهار ولولا ذلك لما كنا هنا اليوم”.

واضاف: “نحن نفتخر باننا متقدمون وحضاريون واذكياء ولكن عندما اقرينا قانون السير جاء من يسال لماذا تضمن القانون هذه الغرامات المرتفعة؟ كما اشتكى البعض من القانون. هذا القانون وضع لان هناك مشكلة حقيقية في البلد ولا احد يعالجها”.

واعتبر الحريري أن “هذه اللجنة وهذا القانون علينا نحن كحكومة وانتم كمسؤولين وكقوى امن داخلي، ان نطبّقه لان لا مكان للتراخي في هذا الامر والقانون يجب ان يطبق بنصوصه كافة”، متعهدا بمتابعة هذا الموضوع “مع كل الشباب والصبايا في اللجنة بشكل دائم، ومشيدا بجهود “كل من ساهم في هذه الحملة وشارك وانجز الاعلانات التي شاهدناها وهي مؤثرة جدا”.

وختم الحريري قائلا: “انا فقدت اخي حسام في حادث سير، وهو لم يكن مسرعا بل كان متوجها لتناول الغذاء ولكنه لم يتمكن من التحكم بالسيارة لان الطريق كانت مبللة وحصل الحادث. لذلك يجب ان يتم تعلم قيادة السيارة في مدرسة متخصصة، لا ان يصار الى اللجوء الى الواسطة الحصول على رخصة السوق وهذا امر اساسي”.

وتوجه الى الامهات بالقول: “الدولة والحكومة ستقومان بكل ما يمكن للتطبيق الحرفي لهذا القانون بجميع نصوصه، وان شاء الله نتوصل هذا العام الى تقليص عدد الحوادث على طرقات لبنان، ويجب علينا ان نقوم بحملات توعية وطنية اوسع تشمل المدارس وقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني، واطلب منكم في اللجنة ان ترفعوا لي جميع اقتراحاتكم للسير بها، اشكر الجميع وخاصة الرئيس تمام سلام الذي بذل جهدا في هذا الموضوع وجميع القيمين على المشروع وانا هنا صديق لكم ومصمم على تقديم المساعدة والدعم لمتابعة المشوار معكم”.