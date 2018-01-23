الحريري يشارك في منتدى دافوس لمناقشة ازمات الشرق الأوسط

إنطلقت أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في دورته الثامنة والأربعين، التي تعقد بمنتجع “دافوس” السويسري، بمشاركة نحو 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم.

ووصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء، إلى دافوس في سويسرا، يرافقه مدير مكتبه السيد نادر الحريري، للمشاركة في أعمال المنتدى الثامن والأربعين، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان “خلق مستقبل مشترك في عالم ممزق”.

وسيواصل “دافوس” اجتماعاته في الفترة بين الثلثاء والجمعة بحضور أكثر من ثلاثة آلاف شخصية من كبار رجال الاقتصاد وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني من 100 دولة حول العالم سعيا لبحث كيفية التعايش المشترك في ظل عالم متصدع.

ويركز المنتدى بمحاوره الأساسية على قضايا إصلاح النظام الرأسمالي القائم على مبدأ السوق ومفهوم النمو الاقتصادي وتداعياته على تماسك المجتمعات في العالم.. كما يتناول مفهوم بناء العلاقات بين الدول على أساس الميزان التجاري والحماية الاقتصادية.

ومن بين المتغيرات التي يناقشها تبني مقاييس جديدة للنمو الاقتصادي تركز على المستوى المعيشي ومتوسط الدخل في الدول كبديل لمقاييس النمو الحالية.

وتنعقد أيضاً ندوات يشارك فيها الرئيس الحريري بالإضافة إلى رؤساء ووزراء آخرين لمناقشة ازمات الشرق الأوسط.

وخصصت الحكومة السويسرية 5 آلاف من الجنود وأفراد الشرطة لحماية أمن المنتدى، فضلاً عن حظر الطيران فوق سماء دافوس، وتبلغ تكلفة الإجراءات الأمنية 10 ملايين دولار.

وكان في إستقبال الحريري في مطار زوريخ سفيرة لبنان في سويسرا رلى نورالدين.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الحريري في العشاء الذي يقيمه رئيس المنتدى على شرف رؤساء الوفود المشاركة.

كما ستكون للرئيس الحريري غداً سلسلة لقاءات على هامش أعمال المنتدى مع عدد من رؤساء الوفود أبرزُهَا مع ملك الاردن عبدالله الثاني، ورئيسي جمهوريتي سويسرا والبرازيل، ورؤساء حكومات كل من إيطاليا والعراق وبلجيكا وأرمينيا والنروج، ورئيسة صندوق النقد الدولي.