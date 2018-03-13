الحريري يستقبل وفدا من المعهد الوطني والمرشح خير والدكتور القرعاوي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في بيت الوسط وفدا من المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) برئاسة نيكول روسل التي قالت على الأثر: ” لقد أجرينا حوارًا صريحًا مع الرئيس الحريري حول تقييمه للأعمال التحضيرية الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة. فالمعهد يستضيف حاليا وفدا للقاء مختلف الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات من أجل فهم وجهة نظرهم بشأن الاستعدادات الجارية لإجرائها والمخاوف والفرص في هذا الشأن، على أن يُصدر يوم الخميس المقبل بيانًا يتضمن نتائج مناقشات الوفد، بالإضافة إلى توصياته لدعم هذه العملية وتحسين القدرة على النزاهة في المستقبل”.

المرشح خير

كما استقبل الرئيس الحريري المرشح للانتخابات النيابية عن المقعد السني في قضاء المنية أحمد الخير مع وفد من عائلته.

بعد اللقاء قال الخير: “أمام ما تفرضه تحديات الانتصار لمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كل لبنان، وبالتحديد في مدينته المنية الحبيبة ، وانطلاقاً من إيماننا بأن الوقوف الى جانب الرئيس سعد رفيق الحريري هو أقل الواجب تجاه من وقف مع المنية وأهلها وعمل وما زال يعمل بصمت من أجل إنمائها وإنصافها، وبما أن ترشحنا إلى الانتخابات النيابية لم يكن يوماً سعياً وراء منصب بقدر ما كان بدافع خدمة أهلنا في المنية تحت سقف مسيرة “تيار المستقبل” بقيادة دولة الرئيس سعد الحريري ، وبما أنني منذ البداية وضعت ترشحي بتصرف الرئيس سعد الحريري، أعلن اليوم، وبعد التشاور مع دولته، العزوف عن الاستمرار في ترشحي ووضع كل إمكانياتي بتصرف مرشح “تيار المستقبل” الأخ عثمان علم الدين، والتأكيد على أننا مع كل الأوفياء لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المنية، سنكون قلباً واحداً مع المرشح علم الدين لأننا عقدنا العزم والعهد بأن نكون مع الرئيس سعد الحريري حيث يكون ، وأن ننتصر لمشروعه حيث نكون”.

القرعاوي

كذلك استقبل الرئيس الحريري الدكتور رياض القرعاوي.