الحريري يستقبل منسق الاتحاد الأوروبي للبحث في تحضيرات مؤتمر روما

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دوكيركوف ترافقه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، وجرى البحث في سبل تمتين أواصر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في شأن الأمن ومكافحة الإرهاب والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر “روما 2” لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

مجموعة من الفنانين

ثم استقبل الرئيس الحريري مجموعة من الفنانين اللبنانيين تحدث باسمهم على الأثر الملحن سمير صفير، فقال: “اجتمعنا كمجموعة من الفنانين مع الرئيس الحريري للبحث في التكليف المالي المفروض على الفنانين بطريقة عشوائية. وقد قدمنا له شكوى ووضعنا همومنا بين يديه، وكان بدوره متجاوبا للغاية معنا”.

وأضاف: “تحدثنا في عدة أمور، منها الضريبة المزدوجة بين الداخل والخارج والتكليف العشوائي الذي يُفرض على الفنانين، وهو تفهم كل هذه الأمور ووعدنا خيرا بمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء ومع المعنيين، ونتمنى على كل المسؤولين في لبنان أن يقفوا إلى جانب الفنانين، لأننا نعتقد أن أجمل ما بقي في هذا البلد هم الفنانون. نأمل أن يصبح كل شيء جميلا في هذا البلد، والزملاء الفنانون كانوا سعداء للغاية بالاجتماع مع دولة الرئيس، ونأمل خيرا”.

وختم صفير قائلا: “نحن نعلم أن الرئيس الحريري يحب الفنانين والشباب، وهو شاب وحضاري. وقد وعدنا دولته أيضا بالاهتمام بموضوع حماية الملكية الفكرية التي تصون حقوق الفنان، والتي هي مهدورة منذ أيام سيد درويش وحتى اليوم. من هنا نأمل خيرا من هذا اللقاء”.

السفير الكويتي

كذلك التقى الرئيس الحريري السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي وبحث معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

مسيكة

كما استقبل رئيس المركز الثقافي الإسلامي النائب السابق عمر مسيكة الذي قال على الأثر: “منذ أن شكل الرئيس الحريري حكومته الحالية، بل وقبلها، كان يعمل جاهدا وبقوة لتحقيق استعادة الثقة بلبنان، وكان صمام الأمان تجاه كل الاعتبارات السياسية التي هي بمثابة عناوين شرعية لحفظ الوحدة الوطنية والتوازن بين المجتمعات اللبنانية خاصة ومرتكزات الدولة الوطنية ومداميك العيش المشترك”.

وأضاف: “إن أي انزلاق يستوجب من الجميع التحلي بالحكمة والتبصر في الإمساك بناصية السلطة التوافقية الوطنية، على أساس أخذ الاعتبار دائما وأبدا بالتوازن الوطني والمؤسساتي، مستلهمين في كل ممارسة للحكومة روح ومضامين ومبادئ الميثاق الوطني، وقد ظهر في بعض الجوانب البلد تجارب سلبية، مما أدى أو يؤدي إلى دفع الثمن غاليا من الاستقرار والازدهار وضياع فرص استفادة لبنان من المساعدات الدولية”.

وختم قائلا: “إن الرئيس الحريري في مواقفه الوطنية يعمل بإذن الله على صيانة توازن السلطة وتعاونها، على قاعدة الدستور وتوازن مواقع الحكم والممارسة السياسية والدستورية الصحيحة”.

تعزية آل الجمل

وكان الرئيس الحريري قد قدم غروب اليوم واجب العزاء إلى عائلة الجمل بوفاة الحاج خضر محمد الجمل في قاعة جامع الفاروق الإسلامي بالزيدانية.