الحريري يستقبل في “بيت الوسط” وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، يرافقه السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر، في حضور الوزير غطاس خوري ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا، وجرى عرض للأوضاع العامة محليا وإقليميا والعلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا.

وخلال اللقاء، أهدى الوزير بيرت الرئيس الحريري قميص المنتخب البريطاني لكرة القدم، والذي يحمل الرقم “10” واسم الرئيس الحريري، كما اتفقا على أن يتابعا معا المباراة التي تجمع المنتخبين البريطاني والبلجيكي هذا المساء، خلال عشاء العمل الذي يقيمه الرئيس الحريري على شرف ضيفه.