الحريري يستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية ونقابة مستخدمي المستشفيات الحكومية في الشمال في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ومدير عام مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدره والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.

بعد اللقاء قال الاسمر : كان اللقاء مع الرئيس الحريري للمطالبة بتنفيذ قانون السلسلة رقم 46، خصوصا انه مضى على صدور السلسلة قرابة السبعة اشهر ولم تطبق على المستشفيات الحكومية والبالغ عددها 30 مستشفى وعدد العاملين فيها 4500 موظف، وهذا الامر غير مقبول، وطالبنا بوضع الموضوع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد وهذا الامر ضروري خصوصا ان الجداول انجزت من قبل المستشفيات ورفعت الى وزير الصحة ووافق عليها واودعها الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم استشارة وزير المال بالامر. نحن نشكر كل من يساهم في انجاز هذا الامر ونتمنى الانتهاء منه يوم غد من خلال اقرار مجلس الوزراء الجداول ليتم رفعها الى المراجع المختصة، لان عدم اقرارها سيؤدي الى استمرار الاعتصامات والاضرابات. نحن قمنا بعدة اعتصامات كان اخرها اليوم في ساحة رياض الصلح، لذلك نتمنى تعزيز المستشفى الحكومي ماليا وبشريا وليس المساهمة في انهائه.

اضاف: نشكر الرئيس الحريري على وعده ببحث الموضوع في جلسة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الاعمال، وهو قال اذا لم يكن الموضوع مسجل غدا في الامانة العامة لمجلس الوزراء سيكون هناك جلسة خاصة لانهاء الموضوع.

القائم باعمال كازخستان

واستقبل الرئيس الحريري القائم باعمال سفارة كازخستان في لبنانBaltabay Omarov في حضور قنصل كازخستان في لبنان يوسف كنعان.

بعد اللقاء قال القائم باعمال كازخستان: عقدنا لقاءً جيدا وناقشنا خلاله العلاقات الديبلوماسية خصوصا وانها قائمة منذ 25سنة، ونأمل بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحة والثقافية والتعليمية.

_____________________________________________________