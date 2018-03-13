الحريري يستقبل المرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي-راشيا علي الجناني

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” المرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي-راشيا علي الجناني الذي قال على الأثر: “ويبقى هذا البيت حاملا للراية، حاميا للنهج، حافظا للمسيرة، صمام أمان في بلدي في زمن الرمال المتحركة. إن بيتا قدّم أغلى ما يملك، أرى من الواجب علينا أن نقدم له أغلى ما نملك. ومما نملك الحب الصادق لحامل الراية الرئيس سعد الحريري”.

وأضاف: “لقد قلت يوم ترشحي إما أن أكون في اللائحة وإما أن أكون مع اللائحة، وها أنا ذا أعلنها لأقول أنني مع أي خيار يأخذه الرئيس الحريري، وسأكون جنديا بإذن الله تعالى لإنجاحه”.

وختم قائلا: “لدولة الرئيس أقول: أنت يا دولة الرئيس تشبه منارة بيروت، ممكن ألا تُقرأ من البعض لكن لا يمكن إلا وأن تُرى من الجميع، حياك الله ودمت سعدا للبنان”.