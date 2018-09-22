الحريري يستذكر وقوف السعودية الى جانب لبنان

أشاد الرئيس سعد الحريري بالنهضة الكبيرة والإنجازات التنموية المميزة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف الحقول والقطاعات، منوهاً بسياسة الانفتاح والحداثة التي انتهجتها القيادة السعودية لملاقاة المستقبل وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم لأبناء الشعب السعودي.

وقال الرئيس الحريري لـ”وكالة الأنباء السعودية” لمناسبة العيد الوطني السعودي: “لقد استطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد المواءمة بين الاستمرار في توفير مستلزمات سبل النهوض والتقدم واحتياجات الشعب السعودي على كل المستويات”.

وأضاف: “لا شك أن السياسة الحكيمة التي اتبعتها قيادة المملكة بالتعاطي مع الأزمات والأحداث التي تعصف بالعديد من الدول العربية منذ سنوات والإجراءات القوية والفاعلة، كان لها الأثر الحاسم في مواجهة آفة الإرهاب المدمرة، ناهيك عن التحرك السريع والفاعل للتصدي للمخططات الخبيثة لمواجهة الانقلاب على الشرعية في اليمن الشقيق والقضاء على كل التحركات والأنشطة المدعومة مباشرة من إيران لاستهداف أراضي المملكة السعودية”.

الرئيس الحريري قال إن الخطط والرؤى الاقتصادية التي اعتمدتها قيادة المملكة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتنمية المناطق، وانفتاحها وإعطاء المرأة حيزا أوسع للمشاركة في الحياة العامة، كلها من العوامل الإيجابية المهمة التي تصب في خانة النهوض بالمجتمع والاقتصاد السعوديين نحو الأفضل وتحقيق مستلزمات مواكبة الحداثة بالعالم.

واضاف الحريري أن لبنان يستذكر في هذه المناسبة المهمة، وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه في كل الأزمات والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها طوال العقود الماضية، وقيامها بمد يد المساعدة الكريمة، إن كان من خلال احتضان مؤتمر “الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية المشؤومة التي عصفت بلبنان، أو تقديم الدعم المادي والمعنوي لمواجهة وتخطي آثار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تعرض لها طوال العقود الماضية.