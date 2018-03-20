الحريري يرد على اسئلة طلاب حول عمل الحكومة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر الثلاثاء في السراي، السفير المنتدب من الرئاسة الفرنسية المكلف الاعداد والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لمؤتمر”سيدر” بيار دوكيزن في حضور مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا وجرى عرض للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر في السادس من نيسان المقبل في باريس.

كما التقى الرئيس الحريري رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الذي اطلع الرئيس الحريري على المشاريع التي يقوم المجلس بالعمل على تحضيرها.

وكان الرئيس الحريري التقى مجموعة من طلاب من مدرسة “الاليزيه” الحازمية في قاعة مجلس الوزراء ورد على اسئلتهم واستفساراتهم حول امور عديدة عامة وعمل مجلس الوزراء والتقط معهم صورا تذكارية بالمناسبة.