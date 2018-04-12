الحريري يدعو اهل بيروت الى الاقتراع بكثافة

“هدفي هو القيام باصلاحات لاننا وسائر القوى السياسية نعلم ان لبنان لا يمكن ان يستمر بطريقة العمل هذه”.

هذا ما اكده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال حفل تكريمي اقامه على شرفه رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل.

وقال الحريري: “لقد قدمنا مجموعة من المشاريع توافقنا عليها مع البنك الدولي وهي مشاريع كان علينا اصلا ان ننفذها وهي تتعلق بالكهرباء والمياه والطرقات وعدد من القطاعات الاخرى، لانّه من واجب الدولة ان تنفذها. ولكن اذا كنا نحن سننفذها كان سيرتب علينا فائدة اعلى بكثير”.

من جهة اخرى دعا الرئيس الحريري اهل بيروت للاقتراع بكثافة في السادس من ايار، لأنّ “هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية “.

والقى المكمل كلمة اثنى فيها على نجاح موتمر “سيدر” والتمسك العالمي بلبنان، وفي الختام، قدمت الجمعية درعا تذكارية للرئيس الحريري عربون محبة وتقدير.